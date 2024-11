Beköszöntött a hideg idő, eljött a rövid nappalok és a hosszú éjszakák időszaka, amikor a fedél nélkül élők, valamint a kistelepülések, tanyák, bokortanyák lakosainak védelmére fokozott figyelmet kell fordítanunk.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság rendőrei visszatérő ellenőrzésekkel támogatják őket, hogy szükséges esetben mielőbb segítséget kaphassanak. Felhívjuk a figyelmüket a rájuk leselkedő veszélyekre, és igyekszünk felkészíteni őket azokra a teendőkre, amelyekkel erősíthetik önvédelmi képességüket. A krízishelyzetben lévők megsegítése és a tragédiák megelőzése közös ügyünk, csapatmunka szükséges ahhoz, hogy a rászorulóknak tényleges segítséget tudjunk biztosítani. Ebben partnereink a társhatóságok, a Polgárőrség, az önkormányzatok, kormányhivatalok, és segélyszervezetek.

Felelősséggel tartozunk embertársainkért és hisszük, hogy a tragédiákat társadalmi összefogással megelőzhetjük. A családtagokat, rokonokat, ismerősöket, szomszédokat is arra kérjük, hogy a téli időszakban a szokottnál jobban figyeljenek a környezetükben élő magányos, idős emberekre, látogassák meg őket gyakrabban, beszélgessenek velük személyesen, vagy telefonon. Mondják el nekik, hogy ne engedjenek be idegeneket a házukba, és ne dőljenek be a telefonos csalóknak.

Ha közterületen olyan embert látnak, aki segítségre szorul ne menjenek el mellette, hívják a 112-es segélyhívószámot! - írta a rendőrség.