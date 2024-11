Nem nyelhette el a föld!

– Valószínűtlennek tűnt, hogy az elkövető találomra választotta ki a helyszínt, de azt is furcsállottuk, hogy távolabbi térfigyelők felvételein sem lehetett azonosítani. Arra következtettünk, hogy a környék lakója, ezért kiadtuk a képernyőfotót, és a lakosság segítségét kértük. Két nappal később felhívott a férj, és azt mondta, információt szerzett. Az újságban megjelent körözési fotóval kereste fel szomszédjait, és egyikük nemcsak arra emlékezett, hogy többször is látta kijönni az egyik környékbeli utca valamelyik kapualjából, hanem a családneve is rémlett neki. A nyomozók az egyik névtáblán láttak egy hasonló csengésű nevet, sőt, az ingatlan üvegezett teraszán meg is pillantottak egy férfit, akire illett a személyleírás.

T. Mihály (47) mindent tagadott.

– Azóta sem tett vallomást, élettársa viszont együttműködő volt, amiben döbbenete is szerepet játszott, mert a kamerafelvételeken felismerte a partnerét – idézte fel az alosztályvezető, és hozzáfűzte, a feltételezett elkövető lakhelyén találtak olyan cipőt és felsőruhát, amit a rabló is viselt, utóbbit még a játszótéri átöltözés előtt. – A nő nem akarta elhinni, milyen ember a párja, bár kijelentéseiből arra lehetett következtetni, kapcsolatuknak nincs jövője, főleg miután a kép összeállt előtte. Előadta, nemrég eltűnt két arany ékszere, amire T. Mihály annyit mondott neki, hogy bizonyára elkavarta. A bűncselekmény előtti héten pedig megjelent náluk egy végrehajtó: a férfi ugyanis élettársa tudta nélkül vett fel hitelt, és mivel huzamosabb ideje nem volt munkaviszonya, nem rendezte a törlesztőrészleteket.

Tulajdonképpen meglett a szürke pulóver.

– T. Mihály azt mondta az élettársának, hogy október 14-én délután a kórház sürgősségi osztályán volt, mert négy nappal korábban rollerrel elesett, és emiatt mellkasi fájdalmai támadtak. A bűncselekmény után valóban megnézette magát ezen az ambulancián, de vélhetően nem a pénteki rollerbaleset, hanem az aznapi felmosórudas ütlegelés kék-zöld foltjai okán. Onnan hazament, ezért nem volt látható távolabbi térfigyelők felvételén, de az is kiderült, áldozataira egy húsz évvel ezelőtti munka során figyelt fel. Segédmunkásként aszfaltozott a házaspár ingatlanjának belső udvarán. A férj öt portrékép közül választotta ki T. Mihály fotóját, és eszébe jutott, egykor dolgozott náluk, de arra is emlékezett, hogy a nyár elején szóba elegyedett vele, amikor két házzal arrébb T. Mihály bútorokat rakodott – mondta Vida Levente, és rátért a fordulatos felderítés legérdekesebb fotójára. – Modelleztük az elkövető útvonalát, mert feltételeztük, hogy a kék hátizsákot valahol a házaspár ingatlanja és a kórház között hagyta hátra, és kollegáim meg is találták a bujtosi-tavi sétány cserjéi között. A szürke pulóver nem volt benne, csak egy pár kesztyű és egy fogó, mégis tudjuk bizonyítani, hogy ez, illetve egy ilyen ruha a tulajdonában volt, mert két évvel ezelőtt vagyon elleni bűncselekmény miatt őrizetbe vettük, és ezt viselte a rendőrségi fotó készítésekor.