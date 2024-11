Ahogy arról korábban is írtunk, a Nyíregyháza déli részén elterülő Huszártelep, azaz a Guszev lakói között viszonylag sok a törvényszegő, és az is nyílt titok, hogy a vagyon elleni bűncselekmények egyik legfőbb oka szenvedélybetegségek finanszírozása, azaz a több ezer forintos napi adag beszerzése, amelynek az orgazdák a kulcsfigurái. Ők szinte mindent megvesznek, még cipőket is, és ezzel magyarázható, hogy két szeptember végi éjszakán több mint húsz pár lábbelinek kelt lába a szabolcsi vármegyeszékhely bizonyos társasházaiból. - olvasható a police.hu oldalán.

– A bejelentések alapján ezek értékesebbnek mondható sportcipők voltak, és mivel a többlakásos ingatlanok kapuinál nem találtunk erőszakos behatolásra utaló nyomot, abból indultunk ki, hogy nyitott, illetve testi erővel vagy célszerszámmal könnyen nyitható állapotban voltak – vázolta dr. Márton Gábor százados, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Betörési és Járműfelderítési Alosztály vezetője. – A biztonsági és térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése során vált világossá, hogy a feltételezett elkövetők ketten voltak, de csak egyikük ment be a társasházakba, a másik figyelt, illetve a pakolásban segédkezett. Az egyik férfiról találtunk egy jó megvilágításban készült képkockát, amit körzeti megbízottaknak is megküldtünk, és a Huszártelepet felügyelő egyik kolléga felismerte benne G. Jánost (18), akit a még aznap el is fogtak a lakhelye közelében. A bűncselekmények elkövetését elismerte, két pár cipőt vissza is tudtunk szerezni tőle, és B. József (19) személyében a társát is megnevezte. G. Jánost nem vettük őrizetbe, de természetesen eljárást indítottunk vele szemben.

Korábban mindketten a hatóság látókörébe kerültek, de szabadságvesztésre nem ítélték őket.

– Miközben B. József elfogására készültünk, arról érkezett bejelentés, hogy Nyíregyháza kertvárosi részen 50, illetve 90 ezer forint értékben loptak ki különféle tárgyakat két személygépjárműből, amelyek nyitott állapotban lehettek. Ezeket a bűncselekményeket is ketten követték el, és a kamerafelvételek arról árulkodtak, hogy B. József volt az egyikük. Őt két nappal később sikerült elfogni a lakóhelyén. Előállítását követően őrizetbe vettük, amiben az is közrejátszott, hogy nem tett vallomást. Azok után sem, hogy az alosztály egyik nyomozója pár nappal később felismerte a társát, a büntetett előéletű B. Ferenc Andrást (24). Ő ugyanis másik társával folytatta az éjjeli kocsinyitogatást. Október elején három gépjárműben kutattak, és ezekből 35 ezer forint értékben loptak el tárgyakat. Mindent vittek, még egy esernyőt is. B. Ferenc Andrást is a lakóhelyén fogtuk el, együttműködött velünk, beismerő vallomást tett, és megnevezte fiatalkorú bűntársát. Mindkettőjükkel szemben eljárást indítottunk, és szabadlábon hagytuk őket, legalábbis egy időre.