Az idegenrendészeti hatóság és a polgárőrség kapcsolata több mint két évtizedre tekint vissza, de a 2015 óta tartó migrációs nyomás tette visszavonhatatlanul stratégiai partnerré a két szervezetet. Ezt az együttműködést erősítették meg pénteken, Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke és Gömbös Sándor rendőr dandártábornok, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF) főigazgatója írták alá az erről szóló dokumentumot – osztotta meg a hírt honlapján az OPSZ.

Új autók segítik a polgárőrök munkáját

Fotó: OPSZ

Az OIF öt új Skoda Octaviát adott önkéntes feladataik hatékonyabb ellátásához az OPSZ-nak, a járműveket a bátaszéki, tiszanánai, tiszadobi, tiszagyulaházi és a tiszafüredi polgárőrök használják majd.

Gömbös Sándor szerint az országot járva maga is megtapasztalta, hogy a polgárőrök olyan településeken is jelen vannak és aktívak, ahová esetleg ritkán jut el a rendőrség. A két szervezet stratégiai partnerségének alapját az adja, hogy a polgárőrök helyismeretükkel hatékonyan segítik az OIF munkatársait a migrációval összefüggő ellenőrzések ellátásában. Helyben pontosan tudják, hol tartózkodnak, dolgoznak külföldiek.

Túrós András pedig arról beszélt, hogy a polgárőrök amellett, hogy részt vesznek az illegális határátlépők felkutatásában, a mélységi területeken a külföldi munkavállalók ellenőrzésébe és az idegenrendészeti objektumok őrzésébe is bekapcsolódtak. Az OPSZ közleményében kitért arra is, is, hogy a hatóság - a most átadottakon felül – öt év alatt 24 személygépkocsival és két településen irodával támogatta a polgárőrség működését.