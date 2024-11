Nyílt titok, hogy faluhelyen a veterán zsaruk ismernek minden jogsértésre hajlamos egyént.

– Krisztiánnal régi ismerősök vagyunk, nem utolsósorban azért, mert már a rokonaival szemben is intézkedtem, méghozzá nem is egyszer, és miután most elfogtuk, azt mondta, azért is adta fel a menekülést, mert én szóltam rá, és ebben lehet igazság. Azt is elmesélte, több napon át az erdőben rejtőzködött, csak aznap merészkedett be a faluba, hogy meghúzza magát az üres telken lévő viskóban – vázolta Nagy Krisztina, és azt is elmondta, ez az elfogás egy statisztikai elsőséghez is hozzásegítette. – Mivel Krisztiánt még október 29-én kaptuk el, így a Nagyecsedi Rendőrőrs illetékességi területén nekem lett a legtöbb, szám szerint öt elfogásom az év első tíz hónapjában. Tettenérés is van köztük, illetve gyanúsított feltalálása; vegyes a felhozatal, pontosabban a bevitel. - olvasható a police.hu oldalon.