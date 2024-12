– Olyan fontos bizonyítékot küldtem el a bíró úrnak, amely bizonyítja az ártatlanságomat. Szeretném, ha most felolvasná, és a legnagyobb tisztelettel kérem, hogy azonnali hatállyal mentsen fel a vádak alól és helyezzen szabadlábra – ezzel a három kéréssel fordult hétfő reggel dr. Stál József törvényszéki bíróhoz a nyíregyházi Z. Zs-né, akivel szemben anyagyilkosság a vád. A bíró az első kívánságát teljesítette, a másik kettőt természetesen nem.

Anyagyilkosság: az ajtó is csupa vér volt

Fotó: Rendőrség

Anyagyilkosság: a vádlott ellentmondást talált

Mint ahogy arról többször beszámoltunk, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség vádirata szerint az asszony tavaly június 1-jén elment az édesanyjához, ütötte, rúgta, emiatt az idős hölgynek több bordája is eltört és agyzúzódása keletkezett. Ezután egy késsel számtalan alkalommal nyakon, s fejen szúrta a 80 éves asszonyt, aki 59 rendbeli sérülést szenvedett el – ebből 33 a fejét érte. A gerincig hatoló, nyaktájéki késszúrások és a légcső átvágása miatt az asszony megfulladt, ez okozta a halálát. Különös kegyetlenséggel, bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy ­sérelmére elkövetett emberölés a vád Z. Zs-né ellen, aki a korábbi tárgyalásokon azt mondta, semmit sem követett el, ártatlanul tartják fogva, bizonyítani tudja, hogy aznap nem is járt az édesanyjánál. Szerinte hamis iratokat csatolt be a rendőrség, azt állítja, hogy a videón például még a dátum is rossz, úgy véli, ezeket nem vette figyelembe az ügyészség, amikor a vádiratot készítették. A hétfői tárgyaláson arról beszélt: újabb bizonyítékot talált arra, hogy a rendőrök pontatlan, hiányos, részrehajló, ellene irányuló nyomozást folytattak, és hogy súlyos eljárási hibákat követtek el. A testvére vallomása és a hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyve között ugyanis ellentmondást fedezett fel, s szerinte eltűnt az édesanyja egyik aranygyűrűje.

A gyilkos nyomára vezet

– A testvérem egyik vallomásában az szerepel, hogy az édesanyám házában egy nyakláncot, egy pár fülbevalót és egy aranygyűrűt találtak, miközben ennél jóval több ékszere volt. Fotók igazolják, hogy májusban, a születésnapján, illetve a lányom esküvőjén is két gyűrű volt rajta, s biztos, hogy ezeket nem ajándékozta el, nem vált volna meg ezektől. Az, hogy a testvérem az értékpapírokról nem a valóságnak megfelelően tett említést, egy újabb bizonyítéka annak, hogy nem szavahihető, de itt a gyűrű a fontosabb, hiszen biztos, hogy a gyilkos vitte el – mondta Z. Zs-né és hozzátette: felháborítja, hogy ezt az egyértelmű bizonyítékot a nyomozók figyelmen kívül hagyták. – Már akkor el kellett volna kezdeni keresni a gyűrűt, ehhez képest észre sem vették, hogy eltűnt, én is csak most jöttem erre rá, amikor megkaptam a hagyatéki tárgyalás jegyzőkönyvét. Eltelt másfél év, ennyi idő alatt a gyilkos akár el is adhatta, de ha megtalálnák, az is kiderülne, ki ölte meg az édesanyámat.

Dr. Farkas Csilla, a vádlott kirendelt védője elmondta a nőnek, hogy azért nem nyomoztak a gyűrű után, mert ez ügyben senki sem tett feljelentést, de természetesen jelezheti, hogy ellentmondás van a testvére vallomása, illetve a hagyatéki eljárás jegyzőkönyve között, s miután ezt ő és az ügyész is megvizsgálják, bekerülhet majd a bizonyítékok közé.