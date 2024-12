Kokaint szimatoltak ki a kutyák Fehérgyarmaton

Forrás: Police.hu

A kutyavezető szimata is jó volt.

– Álmennyezetet nem láttunk sehol, mármint a főépületben. A kazánházként is használt melléképület ereszdeszkáján viszont meglepően nagy rést vágtak ki a parapetes füstkivezető idom felett, és ennek az üregében több mindent találtam. Abban is volt kokaintartalmú fehér por zacskóban, de egy jegyzetlap is előkerült nevekkel és melléjük írt számokkal; ezek vélhetően tartozások voltak. Az biztos, hogy a nyomozók megörültek neki – mondta a főtörzszászlós, és hozzáfűzte, élvezték a közös kutatást. – Csapatmunka volt a javából, és ebbe a kutyákat is beeleértem; természetesen mindhárman kaptak extra jutifalatot.

A felderítés még tart, de annyit közölhetünk, hogy a nyomozók elfogták a középkorú férfit, és előállították a Fehérgyarmati Rendőrkapitányságra, ahol kábítószer birtoklása gyanújával hallgatták ki, szabadlábon védekezik. Az ügyben további nyomozás és gyanúsítások várhatók, ami a debreceni napelemparki bűncselekményről is elmondható. - olvasható a police.hu oldalon.