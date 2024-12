A módszer változatlan, az áldozatok újak.

– Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Kisvárdai járás egyik falujában élő nő bejelentésével kezdődött még ’22 augusztusában. Furcsállni kezdte két 12 éves nevelt lánya viselkedését, és amikor este rájuk nyitott a közös szobájukban, félreérthetetlen helyzetben találta őket – foglalta össze dr. Sallai István alezredes, a Kazincbarcikai Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály vezetője. – A lányok megrémültek és szégyenkeztek, ezért a nevelőszülő elvette okostelefonjaikat, és döbbenten szembesült azzal, hogy a Messengeren pornografikus fényképeket is küldtek magukról egy Tóth Nikoletta néven regisztrált Facebook-felhasználónak. Az illetőt rögtön letiltotta, a készülékekkel pedig a Kisvárdai Rendőrkapitányságra ment.

Visszaeső pedofilt kaptak el a nyomozók Kisvárdán

Forrás: Illusztráció: police.hu

A nyomozók lefoglalták mindkét lány mobilját.

– A kisvárdai kollegák hamar kiderítették, hogy a magát 13 évesnek mondó „Tóth Nikoletta” másfél hónappal korábban úgy vette fel a kapcsolatot a két rétközi lánnyal, hogy elvileg lett egy közös ismerősük. A szintén gyereklány később elismerte, azt gondolta, lehet, hogy van Tóth Nikoletta nevű ismerőse, ezért jelölte vissza. Ezután „Nikoletta” a visszajelölő lány hasonló korú lányismerőseinek fotóit lájkolgatta, és hízelgő kommenteket is küldött nekik, majd néhányukat ismerősnek jelölte. A „közös barát” láttán az ügyben érintett két lány nem gondolt semmi rosszra, és az ismeretséget mindketten visszaigazolták. Később „Nikoletta” egyre intenzívebben kezdte dicsérni kinézetüket, nyári ruhás fényképeiket, majd üzenetben azt kérte tőlük, küldjenek neki olyan képet, amin kettesben látszanak. Majd ezután ösztökélte őket arra, hogy merész, pikáns, majd félmeztelen, utána pedig teljesen meztelen fotókat készítsenek magukról, és ezeket is küldjék át neki. Miután az első ilyen fényképek megérkeztek hozzá, hangnemet váltott, és a fotók nyilvánosságra hozásával fenyegette meg a lányokat, akiktől újabb, egyre obszcénabb képeket követelt, például meztelenül egymást kellett csókolgatniuk. Ez egyre jobban nyomasztotta őket, és az újabb pornográf fotózásra való felkészülés közben nyitott be a szobájukba a nevelőanyjuk.