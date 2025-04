Három autó ütközött össze az M3-ason, egy sávon halad a forgalom

Az M3-as autópályán,

- Budapest felé, Mogyoród térségében burkolatfelújítás folyik. A 22-es és a 13-as km között lezárták a külső sávot, a forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény felé a külső- és leállósáv vehető igénybe. a reggeli és a délutáni csúcsidőszakban torlódásokra kell számítani.

- A főváros felé, Hatvan közelében is aszfaltoznak. Az 57-es km-től a 44-es km-ig ezért új terelést építettek ki. A külső- és a leállósávot lezárták. A forgalom a belső sávon és az ellenkező oldal belső sávján halad. Vásárosnamény irányába a külső- és a leállósáv járható.

- A Budapest felé vezető oldalon, a 82-es km-nél lévő Borsókúti pihenőt is lezárták felújítási munka miatt.

- Befejezték a burkolatfelújítási munkálatokat Nagyfügednél, a 85-ös és a 91-es km között. A pályaoldalt és a csomópontot megnyitották, de a főváros felé a Nagyfüged pihenőt továbbra is zárva találják az arra közlekedők

- Visszaállt a korábbi forgalmi rend a Füzesabony csomópont és a Mezőszemere pihenő között. Aszfaltozási munkák miatt lezárták a Vásárosnamény felé tartó sávokat. A terelés hossza azonban lerövidült, már csak a 117-es és a 121-es km között terelik át a járműveket a Budapest felé vezető oldal belső sávjára, a főváros felé tartók a külső- és leállósávon autózhatnak. Mezőszemerei pihenőt újra lezárták.

- Aszfaltoznak az M30-as autópálya csomópontjában. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán, a 149-es és a 151-es km között a külső- és a leállósávot, az M30-as autópálya M3-as autópálya felé vezető oldalán a 3-as és a 2-es km között a belső és a középső sávot zárták le. Az M30-as autópályáról Miskolc felől nem lehet felhajtani az M3-as autópályára Nyíregyháza irányába. Mezőkeresztes, vagy Hejőkürt felé lehet kerülni. A Budapest felé vezető ágon csak egy sáv járható.

- Új terelést építettek ki a 156-os és a 165-ös km között. A Vásárosnamény felé vezető oldalt lezárták, így az ellenkező oldal belső sávjába terelik át a forgalmat, míg a főváros irányába a külső sáv járható.

- Burkolatjavítási munkálatokat végeznek Kálmánházánál a 212-es km és a 221-es km között. Budapest felé lezárták az autópályát, a forgalom az ellenkező oldalon irányonként egy-egy sávon halad. A munkálatok idejére a 214-es km-nél található Kálmánházi pihenőt is lezárták a főváros irányába.

- Nyíregyházánál, a 232-es és a 228-as km között a főváros felé vezető sávokat aszfaltozzák, ezért a forgalom a Vásárosnamény felé tartó oldalon, irányonként egy-egy sávon halad. A korlátozás kapcsán a 229-es km-nél fekvő Nyíregyháza pihenőhely is zárva van Budapest felé.

- Vásárosnamény felé, Nyíregyháza-észak csomópont közelében is dolgoznak. A 237-es és a 239-es km között a külső sávot lezárták, de két sávon, a leálló és a belső sávon halad a forgalom.

- Szintrehozási munkálatokat végeznek a Vásárosnamény felé vezető oldalon Ófehértó térségében, a 245-ös és a 254-es km között a belső sávot zárták le.

- A Vásárosnamény felé vezető oldalon, munkavégzés miatt lezárták a 263-as km-nél lévő Kántorjánosi pihenőt.