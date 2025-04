Megint a kristály! - Tiszavasváriban csaptak le a zsaruk a dílerre

A Tiszavasvári Rendőrkapitányság munkatársai a DELTA Program keretében a napokban rajtaütöttek és elfogták a 29 éves tiszavasvári R. E.-t, aki anyagi haszonért rendszeresen árult új pszichoaktív anyagot lakóhelyén. A nyomozók több fogyasztót is kihallgattak, akik tőle vásárolták a kristály néven ismert tiltott szert. A rendőrök kutatást tartottak a férfihoz köthető ingatlanban, ahol droggyanús anyagot, mobiltelefont és a terjesztéshez szükséges eszközöket foglaltak le. Vagyonvisszaszerzés érdekében lefoglaltak egy Audi típusú autót is - közölte a rendőrség.

A tiszavasvári rendőrök új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntett gyanújával állították elő R. E.-t a rendőrkapitányságra, kihallgatták, és őrizetbe vették.