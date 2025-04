Több ezer szabolcsi köszönheti neki az életét, most elbúcsúztatták

Ünnepséget tartottak az Országos Mentőszolgálatnál, az eseményen több elismerés is gazdára talált. Miniszterelnöki és Miniszteri Elismerő Okleveleket is átadtak azoknak, akik országos vagy nemzetközi szinten is kimagasló szakmai teljesítményt nyújtottak, s méltó módon búcsúztak nyugállományba vonuló munkatársaiktól is, akik évtizedeken át emberséggel, elhivatottsággal és szakmai alázattal szolgálták hivatásukat.

Csizmadia Józsefet (j3) is elbúcsúztatták, elismerés jár az elhivatott munkáért

Fotó: OMSZ

Elismerés és köszönet

Hárman összesen közel 140 év szolgálatot tudhatnak maga mögött – ez majdnem megegyezik a mentőszolgálat 138 éves fennállásával. Egyikőjük Csizmadia József, aki 1979 novemberében csatlakozott az Országos Mentőszolgálat bajtársi közösségéhez és hamar a vásárosnaményi csapat egyik vezéregyéniségévé vált.