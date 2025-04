Halálos rabságban – sorra kérdezték a szülők: doktornő, mit csináljak a fiammal?

– A hétfői alaptörvénymódosítás tiltott tárggyá tette a kábítószer fogyasztását, terjesztését, kereskedelmét és előállítását, illetve annak népszerűsítését is, szigorított az elterelésintézményén is – utalt egy nagyon friss jogszabályváltozásra Gégény Zoltán. Majd arról beszélt, hogy az elmúlt néhány évben a korábban csak „úri huncutságnak” tartott drogfogyasztás elképesztő méreteket öltött. Ebben pedig óriási szerepe van annak, hogy megjelentek a párszáz forintért beszerezhető pszichoaktív anyagok.

A Delta programban egyre több drogdílert vernek bilincsbe a rendőrök, az elterelés a fogyasztónak ad esélyt, bizonyos feltételek mellett

Fotó: rendőrség

Elterelés: csak akkor sikeres, ha valaki valóban szabadulni akar a drog szorításából

– A dizájnerdrogok világában ez olcsóbb mint az alkohol, így nagyon széles társadalmi rétegek számára vált elérhetővé, ami rontja a társadalmi kohéziót, olyan kockázatokkal jár, amit az egészségügyi ellátórendszernek kell orvosolnia és egész családokat tehet tönkre – mondta a vármegyei kormányhivatal igazgatója az Elterelés a gyakorlatban címmel megrendezett szakmai napon és országos workshopon, aminek a vármegyei rendőr-főkapitányság díszterme adott otthon szerdán. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Drogkutató Intézet rendezvényének harmadik állomása volt Nyíregyháza. Ebben a droghelyzetben kiemelt feladatai és felelőssége van azoknak az állami szerveknek, civil szervezeteknek, akik a jelzőrendszer tagjai, ilyen a rendőrség, ügyészség, bíróság, a gyermekvédelmi és más szolgálatok, valamint az egészségügy.

– A kormányhivatalhoz tartozik az igazságügyi és gyámügyi szakterület, a főosztálynak a pártfogó felügyelet ellátása és az elterelés gyakorlati megvalósítása során fontos feladatai vannak. Szabolcs-Szatmár-Beregben 2020 és 2024 között 199 olyan klienssel foglalkoztak, akik elterelésen vettek részt, ebből 73 bizonyult sikeresnek. Ötvenen el sem kezdték, míg a többieknél, más okokra visszavezethetően eredménytelen volt – osztott meg a résztvevőkkel adatokat dr. Gégény Zoltán, akinek a szavaira is reagált köszöntőjében Farkas József dandártábornok, amikor kifejtette: – aki valóban szabadulni akart a drog rabságából és szorításából, azoknál volt sikeres az elterelés, mert csak annak lehet segíteni, aki maga is akarja – hangsúlyozta a vármegyei rendőr-főkapitány, aki feladatnak és harcnak nevezte a kábítószer elleni tevékenységet, amiben mindenkinek megvan a maga része. És ebbe illeszkedik bele a Delta program is, amely zéró toleranciát hirdetett a drogkereskedőkkel szemben.