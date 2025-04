Brutális! Agyonverte élettársát – az asszony bele is halhat a sérüléseibe

Jogerősen elítélték azt a férfit, aki halálra verte élettársát a Szabolcs megyei Magyon. A nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett – több bordája és az orra is eltört –, hogy később belehalt a bántalmazás következményeibe. A férfi hosszú éveken keresztül bántalmazta a nőt, aki emiatt többször is kórházi ellátásra szorult. Tavaly első fokon 18 év fegyházbüntetést szabtak ki rá, de az ítélet nem volt jogerős. Most megszületett a jogerős döntés. A férfi korábban a Tények című műsornak adott exkluzív interjúban tagadta a vádakat, és azt állította, soha nem emelt kezet a párjára – olvasható és látható a tenyek.hu oldalán.