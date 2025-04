Pánikban a drogkereskedők: több száz kiló drogot foglaltak le március óta a rendőrök

Orbán Viktor miniszterelnök a februári évértékelőjén vetítette előre a Delta akcióprogram indulását, majd Horváth Lászlót, a Fidesz-KDNP Heves vármegyei országgyűlési képviselőjét nevezte ki a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztossá. Az akciósorozat márciusi indulása óta eltelt közel két hónap értékelésére kérte a heol.hu a kormánybiztost. A politikus úgy fogalmazott: jobb, ha a kábítószer-kereskedők elgondolkodnak azon, érdemes-e folytatniuk az üzletet.

A kábítószer-kereskedők, előállítók és terjesztők nem számítottak ilyen kemény rendőrségi fellépésre

Forrás: Police.hu

Jobb, ha a kábítószer-kereskedők elgondolkodnak, merik-e folytatni a bizniszt

Horváth László elmondta: március eleje óta több mint 2000 eljárást indított a rendőrség. – Országosan több száz kilogramm kábítószert foglaltak le, lényegesen csökkent a piacon lévő drog mennyisége. Ez azért is nagyon fontos, mert a fogyasztás csökkenésével a fogyasztók száma is alacsonyabb, s ami nagyon lényeges, hogy kevesebb az új fogyasztó is. Azt gondolom, hogy ez az akciósorozat – amely egyébként ezután is folyamatos lesz – megmutatta, hogy a rendőrség felkészült és alkalmas ennek a rendkívül fontos feladatnak az ellátására – tette hozzá a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. Kifejtette: a parlamentben ezen a héten már megtörtént a kábítószer-ellenes törvényjavaslat részletes vitája, a jövő héten szavaznak a képviselők a törvényről. – Az látszik, hogy az egységes és határozott álláspontot képviselő kormánypártokon kívül, az ellenzéki pártok közül a Mi Hazánk és a Jobbik is támogatni fogja a törvényjavaslatot. Ezután olyan szigorú büntetésekkel kell számolniuk az előállítóknak, kereskedőknek, terjesztőknek, hogy tényleg el kell gondolkodniuk, merik-e tovább folytatni a tevékenységüket. Kőkemény szabályozás lesz a vagyonelkobzástól, a börtönbüntetéstől a településről kitiltásig. Ezekkel most már számolniuk kell ezeknek az embereknek.

Figyelnek az új trükkökre

Horváth László arról is beszélt, hogy a kezdetek óta mára elbizonytalanodást lát a drogkereskedők és a terjesztők részéről. – Ők se számítottak ilyen határozott fellépésre, pedig szóltunk előre. A kábítószer ára megemelkedett, éppen azért, mert nehezebb hozzájutni.

Nyilván óvatosabbak is a kereskedők. Megpróbálnak új trükköket bevetni, de ezek feltárásán is rajta vagyunk - mondta.

