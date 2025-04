Megmérgezte a három kislányát a szabolcsi nő

Mérgezés: a legkisebb lány majdnem belehalt

A legmegdöbbentőbb eset tavaly májusban Ópályiban történt: egy nő állatoknak szánt rovarirtóval mosta meg három lánya haját.

Először a legkisebb, a 2,5 éves gyerek hányt, majd elájult, később a 8 és 12 éves kislánynak is gyorsan romlott az állapota, őket is kórházba kellett vinni. Mint kiderült: az anya a diazinon nevű rovartartószert tartalmazó anyagból fél liternyit önthetett a gyerekek hajmosó vizébe.

A Tények szerint az intenzív osztályon először nem tudták, miért vannak rosszul a gyerekek, mert az anya csak annyit mondott, hogy amit használt, az tetűirtó. Ha az orvosok és az ápolók nem faggatták volna, a legsúlyosabb állapotban lévő gyerek meg is hallhatott volna. Az a veszélyes szer ugyanis, amivel az anya megmosta a hajukat, bőrön át is felszívódik, és olyan enzimekre hat, amelyek egy káros anyag lebomlásáért felelnek. Dr. Mayer Mátyás igazságügyi toxikológus szakértő a riportban azt mondta, az idegrendszerre ható méreg verejtékezést, görcsöket okoz, ami légzéskimaradáshoz vezet, így akár a halál is beállhat. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a gyerekek életét sikerült megmenteni, az anya pedig azt mondta, nem tudta, hogy a szer veszélyes.