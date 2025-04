Brutális kivégzés húsvétkor Szabolcsban: a nő kalácsot evett, amikor lesújtott rá a gyilkos

Húsvét első napján, amikor a város és a tanyák népe ünneplőbe öltözötten indult a templomok felé, hogy a feltámadás ünnepét megülje, borzalmas kegyetlenséggel végrehajtott kettős rablógyilkosság történt Nyíregyháza határában, Felsőpázsiton. A tettes baltával meggyilkolta Bogár József 60 éves gazdálkodót és a feleségét, a rablógyilkosságot húsvét hétfőjén délután egy közelben lakó asszony fedezte fel – mindez 1942-ben történt, a szörnyű bűncselekményről a Nyírvidék számolt be.

A rablógyilkosság részleteivel heteken át foglalkozott a Nyírvidék

Fotó: Archívum

Rablógyilkosság húsvét vasárnapján

Az asszony minden nap Bogáréktól kapta a tejet, ám húsvéthétfőn ez elmaradt, ezért délután átment a házaspár lakásába. A Nyírvidék akkori tudósítása szerint

„amikor bement, rémülten látta, hogy az ősz Bogár József holtan fekszik, arcra borulva a konyha földes talaján, körülötte vérben úszik minden s a fejét is vastagon borítja az alvadt vér. Benyitott az udvari szobába és még nagyobb volt a rémülete, amikor meglátta Bogárné széken ülő holttestét”.

Rémülten hagyta el a lakást, s jelentést tett az esetről a csendőrségnek és a rendőrségnek is. Az orvosi megállapítás szerint a gyilkosság a következőképpen folyhatott le: a tettes belopózott a lakásba, ahol az udvari szobában egy széken ülve tengerit morzsolt Bogár Józsefné, akinek a bal kezében egy darab mákos kalács volt. Az asszonyt a fejszecsapások ülő helyzetben érték s már az első csapás is olyan súlyos volt, hogy nyomban a halálát okozta. A férje holttestét olyan helyzetben találták meg a konyhában, melyből arra lehet következtetni, hogy jószágait akarta megitatni, keze az itató vederben volt. A holttestek a hétfői vizsgálat során már kihűlt állapotban voltak, ebből arra lehetett következtetni, hogy a gyilkosság 12 órán túl, de 48 órán belül következett be.

Halálra ítélték

A sóstói csendőrörs négy tagja egy lábnyomot talált, s ebből arra lehet következtetni, hogy a gyilkos a tokaji országút felől, a földeken hatolt be a lakásba, ami azért valószínű, mert a másik bejárat közvetlenül a repülőtér bejárata előtt van, nem valószínű tehát, hogy a tettes állandó ellenőrzés alatt álló úton közelítette volna meg a házat – írta a Nyírvidék.

A nyomozóknak nem igazán volt miből kiindulniuk, ezért felhívást tettek közzé, a nyomravezetőnek 1000 pengő jutalmat tűztek ki.

Az első napokban a csendőrök és rendőrök sötétben tapogatóztak, és már-már úgy látszott, hogy a kegyetlen rablógyilkosság nyomozása eredménytelen marad, ám újabb nyomra bukkantak. A gyilkosság idején ugyanis többen láttak egy gyanús alakot, és a róla adott személyleírás alapján a sóstói csendőrök előállították és őrizetbe vették a 27 éves emődi Rusznyák Ferencet, aki a miskolci bonctani intézet hullakamrájában dolgozott. A büntetett előéletű férfi először mindent tagadott, később bevallotta, hogy ő ölte meg a házaspárt. Elmondta, hogy a gyilkosság este 10 órától reggel 4 óráig tartott, utána lepihent az ágyra. Rusznyákot a bizonyítékok alapján halálra ítélték és 1943 januárjában kivégezték.