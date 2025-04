Felkészültek a legrosszabbra a Tisza szabolcsi szakaszánál!

A Tisza a legkritikusabb helyeken a kiépített töltések koronaszintje fölött tetőzött, ezt megelőzően nyolc település csaknem hatezer lakóját ki kellett telepíteni, és további települések több mint négyezer-hétszáz lakosának kitelepítésére kellett felkészülni.

A gyakorlaton azok voltak jelen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, akik éles helyzetben, árvíz esetén a tervezés, koordinálás, kitelepítés, befogadás folyamataiban aktívan részt vennének. Az igazgatóságon működött a gyakorlat keretében a Területi Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi munkacsoportja is. A tervezési, végrehajtási feladatokban pedig a rendőrség, az illetékes vízügyi igazgatóságok, a kormányhivatal több főosztályának, a Területi Védelmi Bizottság, a Magyar Közút, a Magyar Vöröskereszt vármegyei munkatársai is részt vettek. –adta hírül a katasztrófavédelem

Fotók: SZSZBVMKI