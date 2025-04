M3 2 órája

Óriási a torlódás! Szinte áll az M3-as autópálya! (Fotó, videó)

Aki most indulna útnak, annak érdemes kétszer is meggondolni. Torlódás az M3-as autópályán Budapest felé: a forgalom szinte áll, és a dugóban araszolni is luxus.

Forrás: Illusztráció: MTI/Krizsán Csaba

Sokkal hosszabb menetidőre és nagy forgalomra számítsanak azok, akik a főváros felé tartanak az M3-as autópályán hétfő délután. A rengeteg sávlezárásnak, és az ünnep miatt megnövekedett forgalomnak köszönhetően Budapest felé nagyon sokszor teljesen bedugul és meg is áll a forgalom! Torlódás az M3-as autópályán Budapest felé

