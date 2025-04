Az erő velük lesz szombaton (is)

Ismét Nyíregyháza belvárosában versengenek majd a legerősebb és leggyorsabb tűzoltók! Tavaly májusban az első tűzoltó erőpróbával a nyíregyházi tűzoltóság 140 évvel ezelőtti megalapítására emlékeztek, valamint az első parancsnok, Sztárek Ferenc előtt tisztelegtek.

Oszlár Gábor nyíregyházi tűzoltóparancsnok a nemzetközi tűzoltó erőpróba részleteiről is mesélt szerkesztőségünkben

Fotó: KM

Tűzoltó erőpróba: más lesz, mint a tavalyi

Az idén második alkalommal hirdették meg a versenyt, s több csaknem kilencvenen próbálják meg teljesíteni a feladatokat a leggyorsabban és legpontosabban. A május 3-ai viadal több szempontból is különleges lesz, ezekről Oszlár Gábor tűzoltó őrnaggyal beszélgettünk. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője elmondta, nemzetközi mezőny várja a délelőtt 9 órai kezdést Nyíregyháza belvárosában, s azért is érdemes megnézni a próbát, mert első alkalommal hölgyek is megmutatják rátermettségüket és felkészültségüket.

A parancsnokkal természetesen beszéltünk arról is, hogy a tűzoltók életében mennyire fontos a jó erőnlét, a kiváló fizikai állapot, ahogy arról is, milyen próbák várnak az indulókra a II. Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróbán.