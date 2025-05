Az első főkapitány, aki a szabolcsi rendőri állományt tíz éven átvezette, azt vallja: a magyar rendőrség jövőjét a jól felkészült kollégák jelentik

– Már gyermekként megfordult a fejemben, hogy egyenruhás hivatást választok, de hallgatva édesapámra, pedagógus diplomát szereztem. Imádtam gyerekek között lenni, és nevelni, mert egy jó pedagógus nem csak tanít, leadja az órát, hanem a személyes példájával neveli is őket – röpülünk vissza az időben Farkas József dandártábornokkal. Utolsó rendőrfőkapitányi napján ülünk az irodájában, amin látszik, elköltözik, s új vezetője lesz a vármegye rendőri állományának. Negyven évnyi szolgálatot és egy olyan életutat járunk végig, aminek még mindig van egy fejezete, hogy keretbe foglalja azt.

Farkas József dandártábornok a vármegyei közgyűlés előtt idén áprilisban tartotta utolsó beszámolóját Szabolcs-Szatmár-Bereg rendőrfőkapitányaként

Fotó: KM-archív

Farkas József dandártábornok 40 évvel ezelőtt vizsgálóként kezdte

– Egy egészen más társadalmi rendszerben, más feltételek mellett 1985-ben éreztem azt, hogy váltanom kell, mert a tanárként előrelépni nem volt könnyű és egy szép pályaívet sem láttam, ezért jelentkeztem a rendőrségre, ahol mindenkit meglepett, hogy zsaru akarok lenni.

Amikor rákérdeztek, milyen terület érdekel, azt válaszoltam, ahol a legtöbbet lehet tanulni, így lettem vizsgáló a miskolci rendőrkapitányságon

– meséli a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjével, a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével kitüntetett rendőrségi főtanácsos. A legelső ügye egy közfeladatot ellátó személy elleni erőszak volt, rohamtempóban tanulta a Btk.-t, és hamar felfigyeltek a szorgalmára.

Ez a vizsgálói időszak adta a pályája stabil alapját, amire később építkezett.

Munka mellett elvégezte a rendőrtiszti főiskolát, az ifjúság védelmi alosztályon nyomozó, majd főnyomozó lett, vezette a bűnügyi osztályt, volt megbízott kapitányságvezető-helyettes Miskolcon.

Farkas József vármegyei rendőrfőkapitány a Nemzetközi Közlekedési Szaktábor megnyitóján 2019-ben, Sóstón

Fotó: KM-archív/ Pusztai Sándor

Még vizsgáló koromban egyszer késő este ültem az irodában és arra gondoltam, ha egyszer egy kapitányságot vezethetnék, az lenne a pályám csúcsa

– árulja el, s boldog volt, amikor 2001-ben kinevezték a Szerencsi Rendőrkapitányság élére. Azt gondolta, mindent tud, azonban rá kellett jönnie, nagyon más egy kis létszámú kapitányságot vezetni. Mégis gyönyörű évek voltak.

Tíz évvel ezelőtt lett Szabolcs-Szatmár-Bereg rendőrfőkapitánya

– Nekem kimaradt a szolgálatból az utcai szerepvállalás, de ott rá kellett jönnöm, hogy az utcán intézkedni nagyon nehéz. És a legnehezebb helyzetben most is a járőrök vannak, akiknek a helyszínen azonnal kell dönteni – mutat rá a dandártábornok. Úgy látja, a pályáját annak köszönheti, hogy mindig zajos térben dolgozott, sok nehéz üggyel, és előbb-utóbb szemet szúrt, hogy ott vannak, a kollégáival együtt jól is csinálják. Főkapitány-helyettes volt a hejcei repülőgép katasztrófa idején, a Borsó-hegyen lezuhant szlovák katonai gép tragédiája példátlan a magyar történelemben. A külföldi katonának adható legmagasabb szlovák elismerést kapta az akkor végzett munkájáért. A Borsodban eltöltött 25 év után Szolnokra került megyei rendőrfőkapitánynak, 10 évvel ezelőtt, 2015. április elsejével lett Szabolcs-Szatmár-Bereg főkapitánya.