A rendőrnő rögtön kiszúrta a macis hátizsákot – hamar lebukott a nyíregyházi eufóriagyáros

Fotó: police.hu

Parkolásból jutalmazás

– A helyszínen megvártam a szemlebizottságot, és megmutattam nekik, hol ásogatott. A bűnügyi osztály vezetője még aznap köszönetet mondott, pár napra rá pedig parancsot kaptam, menjek fel Budapestre a Készenléti Rendőrség központi objektumába, ahol dr. Kuczik János Zoltán vezérőrnagy, rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes jutalomban részesített – válaszolta a szemfüles járőrvezető, aki szakterületén nyújtott kiemelkedő tevékenysége elismeréseként kapott jutalmat. – 2007-ben szereltem fel, és azóta néhányszor előfordult, hogy a szabadnapomon figyeltem fel folyamatban lévő, illetve tervezett bűncselekményre. Ezek főleg letett kerékpárok körül ólálkodó, gyanúsan viselkedő emberek voltak, és róluk is tettem bejelentést a kapitányságra. Olyasmi még nem fordult velem elő, hogy a távolban meglátok egy színfoltos hátizsákot, és úgy érzem, ezt közelebbről is meg kell néznem. Valószínűleg már tudat alatt is rendőr vagyok, de azon is elcsodálkoztam, hogy ez a fiatal díler úgy ásott el három pakk drogot egy lakóházakkal szegélyezett parkban, hogy körbe sem nézett.

K. Dominik (19) hátizsákjában 517 gramm marihuána volt, a három, földbe vájt üregben pedig 68 gramm. Fővárosi tartózkodási helyén 140 g növényi származékot, 25,3 g sárga gyantát, 54 szürke és lila tablettát foglaltak le, melyeket igazságügyi vegyész szakértő vizsgál. Előállítását követően kábítószer-kereskedelem gyanújával hallgatták ki, őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatását. A nyomozás még tart, de annyi tudható, hogy a drogüzletet online, zárt csoportban bonyolította le.

–adta hírül a police.hu