Véres tömegverekedés egy nyíregyházi szórakozóhelynél, az őrök azt mondják, nem ők kezdték (fotókkal, videóval)

Nehezen beazonosíthatóak

A csütörtöki tárgyalásra – az ügy Gunyecz Zoltántól dr. Péli-Toóth Viktóriához került – Kiss Zsolt Péter igazságügyi informatikai szakértő feljavította a már említett videókat, s ezeket nézték meg a vádlottak, az ügyész, illetve a védők. Számos olyan szituáció volt, ahol nem lehet megállapítani, hogy kik ütnek vagy rúgnak valakit, többször az sem látható, hogy ki az „akció” szenvedő alanya, az esetek egy részében pedig a vádlottak sem ismerték fel magukat – vagy ha fel is ismerték, ezt nem hangoztatták. A szakértő azt mondta, hogy mivel a verekedés hajnalban történt, rossz fényviszonyok között, a felvételeken szereplők személyazonosságát nem minden esetben lehet száz százalékosan megállapítani. Ez pedig nagyon fontos lenne, hiszen két vádlott is vitatja, hogy a terhére rótt bűncselekményt a vádiratban foglaltaknak megfelelően követte el. Egyikőjük vonatkozásában a szakértő módosította is a véleményét, hiszen mint kiderült, H. Gy. az ominózus estén olyan kabátban volt, aminek nincs kapucnija – ennek az ítélet kiszabásakor nagy lehet a jelentősége.