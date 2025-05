Húzták a gázkart, kerülték a bójákat (video, galéria)

A motorosoknak nagyon fontos, hogy biztonságosan tudják uralni, kezelni, megállítani és kormányozni a járművet, a manővereket végrehajtani.

Lényeges a KRESZ elméleti tudásuk felfrissítése is, hiszen nekik is a jogszabályoknak megfelelően kell közlekedniük – hangsúlyozta az alezredes, aki arra is felhívta a figyelmet: a közlekedés kettős játék, mindenkinek egyformán kell figyelnie a másikra. –

A motoros – főleg lakott területen kívül – gyorsabban érkezhet, hirtelen tűnhetnek föl egy szakaszon, ezért fontos a fokozott figyelem.

„Ha a bójánál nem vagy alázatos, a motoron sem leszel”

– Tavasszal mindig fontos, hogy a berozsdásodott izmokat, reflexeket újra próbáljuk formába hozni, erre pedig nem a közúti forgalom, hanem a rutinpálya a legalkalmasabb – erről már a nyíregyházi Anka Péter beszélt, aki egy 1200 köbcentis csodaszép túramotorral érkezett a rendezvényre, s ő az, aki eddig egyetlen „Motorozz velünk!" programot sem hagyott ki.

Anka Péter nyíregyházi motoros minden évben részt vesz a „Motorozz velünk” közlekedésbiztonsági programon

Fotó: KM

A bójázás mindennek az ősanyja, ha a bójánál nem vagy kellően alázatos, akkor a motoron sem leszel

– szögezte le, s kiderült, évente háromszor jár vezetéstechnikai tréningre, gyakorolja a vészfékezést, vészkikerülést, a különböző kanyartechnikákat. Egyet nagyon észben kell tartani: ahová nézel, oda fogsz menni.

Ha nem oda nézel, ahová menni szeretnél, akkor könnyen találhatod maga veszélyes helyzetben

– fogalmazott meg jótanácsot.