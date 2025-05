Autósok, figyelem! Óvatosan ezen a nyíregyházi útszakaszon, munkálatokat végeznek!

Teljes és félpályás útzár is lesz a rekonstrukciós munkák miatt - erről számoltunk be szerdán délelőtt. Tolózár- és vezetékrekonstrukciós munkálatokat végez Újfehértón a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. május 7-én, szerdán. A munkálatok a Béke tér és Puskin utca kereszteződését, illetve a Debreceni út és Katona József utca kereszteződését is érinti.