Parkoló autót tarolt le, oszlopot döntött, árokba csapódott – mi történt?

Egy nap leforgása alatt Kemecsén, Nyíregyházán és Kótajban is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak. A balesetek Szabolcsban több helyen is teljes útzárat és mentést igényeltek.

Telefonoszlopnak ütközött egy személygépkocsi tegnap Kemecsén, a Mikszáth Kálmán utcában. Az oszlop kitört, teljes útzárat képezett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd az oszlopot eltávolították az úttestről. A kemecsei baleset forgalmi akadályt okozott a környéken.

Illusztráció: Shutterstock Megcsúszott egy személygépkocsi, öt parkoló autónak ütközött tegnap kora délután Nyíregyházán, a Ferenc körúton. A helyi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak. Árokba csapódott egy személygépkocsi tegnap késő este a kótaji Petőfi utcában. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentők segítségével a járműben egyedül utazó, eszméletlen állapotú sofőrt kiemelték, majd áramtalanították az autót. A mentők kórházba szállították a sofőrt. –adta hírül a katasztrófavédelem Forgalmi akadály alakult ki Kemecsén, miután telefonoszlopnak ütközött személyautós A Mikszáth Kálmán utcában csapódott a telefonoszlopnak.

Nem múlt el a kedd súlyos baleset nélkül – újabb szerencsétlenség történt Tiszalöknél Döbbenetes látvány fogadta stábunkat. A másfél hónappal ezelőtti súlyos vonatbaleset helyszínétől nem messze.

