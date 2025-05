Frissen műtött férfit raboltak ki Szabolcsban: még meg is fenyegették

Rablás áldozata lett egy férfi Szabolcsban. Szokásos hétköznap este volt egy tiszaberceli kocsmában egészen zárásig, amikor az utolsó vendégek is hazaindultak. Két paszabi férfi, akik együtt múlatták az időt, elhatározták, hogy pénzt szereznek. Kértek ismerőstől a kocsma előtt, de nem kaptak, ezért új ötletük támadt. Tiszaberceli otthonában törtek rá egyedül élő ismerősükre május 7-én éjjel. A 27 éves B. J. L. és a 33 éves N. J. megjelent a 68 éves férfi hálószobájában, és pénzt követeltek tőle. A férfi először hárított, azt mondta nincs pénze. Ám amikor az egyik támadó megragadta, és a földre rántotta, jobbnak látta elmondani, hogy nadrágja zsebeiben találják minden pénzét. Az egyik támadó kiforgatta a zsebeket, és miután megszerezte a pénzt, még egy rádiót is magához vett, azzal távoztak. Nem siettek, hiszen jól tudták, hogy áldozatuk, aki egy műtét következtében jelenleg mankóval jár, emiatt mozgásában korlátozott, képtelen utánuk iramodni, ráadásul a biztonság kedvéért meg is fenyegették: ha szólni mer a történtekről, megölik.

Rablás áldozata lett egy 63 éves férfii Szabolcsban: még meg is fenyegették

Az áldozat bejelentését követően az ibrányi rendőrök haladéktalanul megkezdték az adatgyűjtést, és néhány óra alatt elfogták a feltételezett elkövetőket.

A Nyíregyházi Rendőrkapitányság Ibrányi Rendőrőrsének munkatársai rablás bűntett gyanújával hallgatták ki a rendőrőrsre előállított B. J. L.-t és N. J.-t, őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

