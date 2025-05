Légiakna robbant fel a Nagykálló melletti tanyán

Mintha a háború borzalmai elevenedtek volna meg: előbb egy távoli, mennydörgéshez hasonló robbanás hallatszott, majd éles süvöltést hallottak egy Nagykálló közelében fekvő tanya lakói. A süvöltés egyre erősödött, majd egy lövedék csapódott be – a szörnyű esetről 1947. május 14-én számolt be a Kelet-Magyarország elődje, a Magyar Nép.

A robbanás után mindenki fejvesztve rohangált

Hatalmas robbanás reszkettette meg a házakat, az emberek félelmükben fejvesztetten szaladgáltak. Egy lakóház és egy istálló szalmateteje kigyulladt, az utóbbi teljesen a lángok martaléka lett. A rejtélyes „ágyúzás“ ügyében széleskörű rendőri nyomozás indult meg és másnap letartóztatták Sebők Sándor Érpatak, Zsindely tanyai lakost, akit a barátai „Aknász” névvel tiszteltek. Sebők Sándor beismerte kihallgatása során, hogy a robbanást megelőző időben Tóth Miklós és Orsó Imre barátaival a katolikus egyház tanyájától több kilométerre lévő szirondi réten tehenet legeltettek. Egyikük egy kézigránátot talált és elhatározták, hogy felrobbantják. Ekkor jutott Sebők eszébe, hogy nemrégiben „bedöglött“ légiaknát talált a mezőn, amit a közeli nádasban rejtett el. Indítványára a 3 légiaknát is előhozták és megállapodtak abban, hogy ezeket is felrobbantják. Mint Sebők mondta, féltek attól, hogy bajuk lesz, ezért csak az egyik aknát és a kézigránátot takarták be náddal és gályákká!, majd meg- gyújtották és elmenekültek. Ekkor nem gondoltak arra, hogy a repülőbomba a néhány kilométerre lévő tanyán fog felrobbanj és szilánkjai felgyújtják a tanyát. Sebők beismerte még, hogy már régen foglalkozik az elhagyott lőszerek és bombák robbantásával. Mint mondta már hétszer robbantott fel különféle robbanóanyagot, de sohasem történt baj. Sebők Sándort tegnap kisérték át a nyíregyházi államügyészség fogházába – írta meg a lap.

A hátába döfte a konyhakést

Ugyanebben a számban egy gyilkossági ügyben született bírósági ítéletről is szó esett, ráadásul az is Nagykállóhoz köthető. A lap korábban megírta, hogy a nyíregyházi rendőrség gyilkosságért letartóztatta Vámos György nagykállói kerülőt. Vámos György a harangodi réten néhány héttel azelőtt falopáson érte Seress Józsefet és két fiát. Vámos rájuk parancsolt, hogy tegyék le a fát és adják át neki a fűrészt. Seress nem akart engedelmeskedni és a baltáját ráemelte Vámosra, amire a kerülő kihúzta csizmaszárából a kését és Seress József hátába döfte. Seress egy fél óra múlva meghalt. A nyíregyházi törvényszék büntetőtanácsa tárgyalta a szándékos emberöléssel vádolt kerülő bűnügyét. A kihallgatott orvosszakértő véleménye szerint Seresst nem azzal a zsebkéssel szúrták meg, amit Vámos a rendőrségen átadott, mert a szúrás sokkal mélyebb volt, megsértette a szívburkot is. Mint az orvos megállapította, a halált elvérzés okozta. Vámos György a főtárgyaláson ismerte be, hogy tettét valóban nem zsebkéssel követte el, hanem egy nagy konyhakéssel, amit később beledobott a harangodi rét mellett folyó csatornába. Vámos György bűnössége beigazolást nyert, a büntetőtanács másfél évi börtönre Ítélte.