Nyíregyháza spártai harcosa az alezredes, aki vasakarattal győzi le a lehetetlent

Minden fejben dől el

– Amikor eljött a Spartan Ultra napja, izgultam, tudom-e teljesíteni a 15 órás időkorláton belül, de éreztem, hogy ez meglesz, és meg is lett, méghozzá bőven. Persze fájt mindenem, és holtfáradtan azt mondtam: „Ilyet többé soha!” Aztán, ahogyan nálam ez lenni szokott, nem volt elég, és azóta még négy Spartan Ultrát teljesítettem – mondta, és a szemében is látszott, ezek a megpróbáltatások a szellemét is megedzették. – Az ultra nehézségi fok nagyon hosszú táv, és ha egyedül futsz, akaratlanul is számot vetsz magadról… az életedről. A végeláthatatlan emelkedőkön felfelé haladva sokszor kérdeztem magamtól: mit keresek én itt? Miért csinálom? Persze a válasz rögtön megvolt: magamért! Mert ilyen vagyok, és akarom. Ha valamit elhatározok, azt mindenen keresztülviszem, magamat nem kímélve, mert az akarat és a kitartás mindennél fontosabb: a versenyen és az életben, de a munkámban is.

Ultra jó munkahely

– Természetesen az elmúlt évek alatt számos más futó- és terepakadály-versenyen is részt vettem, melyekből rengeteget tanultam magamról és a korlátjaimról, határaimról. Futottam UTH 54 km-es terepultrát, maratont és jó néhány félmaratont. Van egy nagyon jó csapatunk a munkahelyen, most készülünk a harmadik közös, 221 kilométeres NN Ultrabalatonra

– újságolta, és két legemlékezetesebb Spartan-versenyét is felidézte. – Mindkettőt a csehországi Liberecnél szervezték. Az egyik téli Spartan Sprint volt, néhol térdig érő hóban, a másik kora őszi Spartan Ultra, és szinte végig esett, ráadásul egy tavat kétszer is át kellett úszni. Ehhez jött, hogy 35 km megtétele után olyan szerencsétlenül estem, hogy kifordult a vállam, de visszaraktam, és végigcsináltam. Az a 12 óra volt az eddigi legkeményebb megpróbáltatásom.

Ki nagyon korán kel, Spartan-medált lel

– Az edzéseim döntő többsége 4 körül kezdődik, és nem ritka, hogy munkakezdés előtt már túl vagyok egy 15-20 km-es futáson. A 20 km feletti távokat a hétvégékre időzítem, de azok is kora reggel kezdődnek – mondta, és elégedetten pillantott a medálokra. – A futás kicsit olyan, mint a munkám. Kell hozzá elhivatottság, kitartás, kudarctűrő képesség, melyek átsegítenek a holtpontokon. Soha nem másokkal versenyzem, mindig csak magammal és az elemekkel. Persze a rengeteg edzés és a versenyzés nagy teher, de ebben óriási segítségre van a családom is, támogatásuk, segítségük és biztatásuk nélkül ezt nem tudnám csinálni. Kicsit értük is futok, mert sokszor volt rá példa, hogy ők vártak a célban, ami rengeteg erőt adott.