Súlyos baleset az M3-ason: heten kerültek kórházba (videó)

Életveszélyesen megsérült egy nő az M3-ason Hajdúnánás térségében, miután karambolozott egy kamionnal. Be is szorult a roncsba, feszítővágóval kellett kimenteni, végül mentőhelikopterrel vitték el. Rajta kívül még az utasai is megsérültek, összesen heten kerültek kórházba. –írta a Tények

A baleset az M3-as autópálya 209-es kilométerszelvényénél, Hajdúnánás térségében, a Budapest felé vezető irányban történt.

A baleset helyszínére mentőhelikopter is érkezett

Az ütközés következtében egy utas a kisbuszba szorult, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók feszítővágó segítségével szabadították ki a járműből. A helyszínre az egységek és a társhatóságok járművei mellett mentőhelikopter is érkezett, a beavatkozás idejére teljesen lezárták az érintett pályaszakaszt.