Zsebbevágó információ: traffipaxok vadásznak a gyorshajtókra Szabolcsban a hosszú hétvégén

Van egy jó és egy rossz hírünk az autósoknak. Kezdjük a jóval: a hosszú hétvégére a rendőrség nem tervez fokozott ellenőrzést a vármegye útjain. De a sebességőrültek most ne kezdjenek el örülni, mert mondjuk a rosszabb hír: Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye valamennyi rendőrkapitányságának illetékességi területén fix és mozgó traffipaxokkal végzik majd az egyenruhások a sebességellenőrzéseket.

Egyre több motorosra számíthatunk az utakon, ahol a traffipaxok is szolgálatban lesznek a hosszú hétvégén

Fotó: KM-archív

Traffipax mindenhol, egyre több motoros az utakon

Ez a hosszú hétvégre mind a négy napjára vonatkozik, s kollégáink nem csak a gyorshajtókra figyelnek majd, hanem az egyéb szabálytalanságokra is, így a biztonsági eszközök használatára, a vezetés közben kézben tartott mobiltelefonokra, a kanyarodási- és elsőbbségadási szabályok megsértésére

– sorolta dr. Vajtó Levente rendőr alezredes. A vármegyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának helyettes vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az elkövetkező négy napban nagyon sokan lesznek úton, nagy forgalomra lehet számítani, a legfrekventáltabb területeken – például Sóstón, Harangodon –, torlódásra, lassúbb fogalmomra kell készülni. Kérik az autósokat, hogy óvatosan és körültekintően, a szabályokat betartva közlekedjenek, mert így jelentősen kisebb a balesetek kockázata.

– Itt a szezon, egyre többen indulnak motorozni, ami balesetveszélyes helyzeteket eredményez, ha az autós figyelme elkalandozik.

A motor kicsi, a nagyobb járművek teljesen kitakarhatják, sokszor csak egyetlen lámpa látszik belőle, éppen ezért nehezen ítélhető meg a sebessége.

Nagyon sokszor előfordul, hogy a járművezető rosszul méri fel a távolságot és a sebességet, s már érkezik is vele szembe a vasparipa – érzékeltette az alezredes, miért kell nagyon figyelmesen közlekedni. – Kétszer gondoljuk meg az előzést, de figyeljünk arra is, ha motoros kezd előzésbe, akkor engedjük be a sorba. A kereszteződésekben arra számíthatunk, hogy hirtelen tűnhet fel a motoros, aki pár pillanattal korábban még „láthatatlan” volt.