Látványos és összetett akadálypálya a belvárosban, elhúzzák a „Trabit” is

Látványos akadálypálya, erő, kitartás, gyorsaság, kiváló hangulat – ez a tűzoltó erőpróba, s ez várja mindazokat, aki kilátogatnak a Kossuth térre május 3-án. Szombaton 9 órától ugyanis Nyíregyháza belvárosában második alkalommal szurkolhatnak az érdeklődők a Sztárek Ferenc Tűzoltó Erőpróba mintegy kilencven indulójának. A nemzetközi versennyel a nyíregyházi tűzoltóság 141 évvel ezelőtti megalapítására emlékeznek, és első parancsnoka, Sztárek Ferenc előtt is tisztelegnek a szervezők.

Az első tűzoltó erőpróba egy pillanata, tavaly hatvan versenyző győzte le az akadálypályát Nyíregyházán

Fotó: KM-archív/Gazdag Mihály

Tűzoltó erőpróba: nemzetközi mezőny küzd a győzelemért

Oszlár Gábor nyíregyházi tűzoltóparancsnok podcastadásunkban elmondta, nem csak hazánk szinte minden tájáról, hanem Romániából és Szlovákiából is jelentkeztek a versenyre, természetesen nyíregyházi és vármegyei tűzoltóknak is szurkolhatunk az erőpróbán. Az idei viadalon nemcsak hivatásos, önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltók, hanem a társszervek munkatársai is próbára teszik erejüket és felkészültségüket, sőt, most először hölgy versenyzők is rajthoz állnak.

Ezek a feladatok várnak a versenyzőkre: