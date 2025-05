5 hónapos kisbaba esett csapdába Szabolcsban – a nyílt utcán vált valóra minden szülő rémálma

Tűzoltók szabadítottak ki egy csecsemőt egy bezárt autóból tegnap délután Újfehértón. A Bartók Béla utcában lezárt az autó központi zárja, miután a gyermek édesanyja kiszállt a járműből, nála azonban nem volt pótkulcs. A helyi önkormányzati tűzoltók kérésére avatkoztak be, az autó hátsó ajtaján lévő kis ablakot betörve nyitották ki a jármű ajtaját. Az öt hónapos gyermeket a mentők megvizsgálták, sérülést nem szenvedett.

Forrás: Illusztráció: Shutterstock

Szemét és műanyag kuka égett öt négyzetméteren szerda kora hajnalban egy nyíregyházi, Fazekas János téri társasház pincéjében, a hulladéktároló helyiségben. A helyi hivatásos tűzoltók három járművel érkeztek a helyszínre. Az egységek két gyorssugárral oltották el a tüzet, majd túlnyomásos ventilátorral az épület lépcsőházát átszellőztették. 82 lakásból 133 embernek kellett elhagynia az otthonát, akik a beavatkozás után visszatérhettek az épületbe, személyi sérülés nem történt – adta hírül szerkesztőségünknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Mint arról korábban már beszámoltunk a tegnapi nap folyamán is több helyre riasztották a tűzoltóknak. Egy nap leforgása alatt Kemecsén, Nyíregyházán és Kótajban is be kellett avatkozniuk a tűzoltóknak. A balesetek Szabolcsban több helyen is teljes útzárat és mentést igényeltek.

Telefonoszlopnak ütközött egy személygépkocsi tegnap Kemecsén, a Mikszáth Kálmán utcában. Az oszlop kitört, teljes útzárat képezett. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították az autót, majd az oszlopot eltávolították az úttestről.

Megcsúszott egy személygépkocsi, öt parkoló autónak ütközött tegnap kora délután Nyíregyházán, a Ferenc körúton. A helyi hivatásos tűzoltók három járművet áramtalanítottak.

Árokba csapódott egy személygépkocsi tegnap késő este a kótaji Petőfi utcában. A nyíregyházi hivatásos tűzoltók a mentők segítségével a járműben egyedül utazó, eszméletlen állapotú sofőrt kiemelték, majd áramtalanították az autót. A mentők kórházba szállították a sofőrt.

