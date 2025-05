Ilyen van? Öt évig zaklatta az exét a férfi: követte és több százszor hívta telefonon

A szerelem gyönyörű, a szakítás pedig sokszor fájó, és a továbblépés sem megy mindig könnyen – ez utóbbira hozott egy extrém példát dr. Márton Anett, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője, aki egy elképesztő zaklatás történetéről tájékoztatta portálunkat.

Zaklatás: a férfi nem tudta elfogadni, hogy a nő elhagyta

Zaklatás az utcán és telefonon

A vádirat szerint a középkorú férfi és a nő néhány hónapig alkottak egy párt 2019-ben, majd az asszony a szakítás mellett döntött. A férfi ezt nem tudta elfogadni, és rendkívül hosszú időn át naponta többször is felhívta volt barátnőjét, akinek virágot és különböző ajándékokat tett az ajtaja elé. A nő hiába kérte, hogy ne keresse, az exe még az új lakcímét is kiderítette, és folytatta a zaklatást: naponta többször, akár a késő esti vagy a hajnali órákban a kapucsengőn csengetett, de az utcán is követte a nőt.

Volt olyan időszak, amikor 3 hét alatt több mint 600-szor hívta telefonon, az asszony emiatt telefonszámot is cserélt. A vádlott több tucat e-mailt küldött a sértettnek, azzal próbálta kikényszeríteni a kapcsolatuk folytatását, hogy öngyilkossággal fenyegetőzött.

A nő semmire nem reagált, de már annyira félt, hogy az utcára sem mert kimenni, az idén év elején pedig feljelentést tett. A férfival szemben felfüggesztett fogházbüntetés és pártfogó felügyeletének elrendelése az ügyészség indítványa, illetve annak előírása, hogy a nőtől, annak lakásától és az általa rendszeresen látogatott intézményektől tartsa távol magát – tette hozzá a vármegyei főügyészség helyettes sajtószóvivője.

Megverte, mert nem viszonozta a szerelmét

Korábban is írtunk már hasonló esetről: tavaly nyáron az ügyészség vádat emelt az ellen egy férfival szemben, aki szerelmével üldözött egy nőt, majd amikor a nő elutasította rátörte a házának ajtaját és bántalmazta. A negyvenes évei elején járó hajléktalan férfit a nyíregyházi nő tavaly március elején felfogadta, hogy kerti munkát végezzen nála, és pár alkalommal a nőt a munkahelyére is elkísérte.