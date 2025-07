Figyelem! Baleset lassítja a forgalmat az M3-as autópályán! Mentőhelikopter, rendőrség a helyszínen!

Sajnos megint rosszul indul ez a hét. Baleset nehezíti meg a közlekedést az M3-as autópályán a Nyíregyháza felé vezető oldalon.

Baleset miatt áll az M3-as autópálya

Fotó: facebook/Levadászva csoport-Az utca hírcsatornája

Baleset az M3-as autópályán

A Levadászva csoport-Az Utca Hírcsatornája facebook csoportban már többen is posztoltak arról, hogy megint történt valami az M3-as autópályán. Baleset miatt az autók teljesen megálltak, mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Több videó is kikerült a csoportba, ahol nem csak a két oldalra lehúzódott, egy helyben veszteglő autók, kamionok látszódnak, hanem a mentőhelikopter is.

Az útinform.hu információja szerint Az M3-as autópályán Vásárosnamény irányába, Mezőkövesd és Mezőnagymihály között felborult egy teherautó.

A 132-es km-nél a baleset körülményei miatt a pályaoldalt lezárták, amit közben fel is oldottak, de még mindig lassan halad a forgalom.

Ráadásul, ahogy megírtuk, aszfaltozás is bénítja a forgalmat Az M3-as autópályán, a Vásárosnamény felé vezető oldalon, a 35-ös és a 38-as km között aszfaltoznak, 16.00 óráig a belső sávot lezárták, 3 km hosszú kocsisor alakult ki!