Baltás gyilkosság Nyírmihálydiban: 18 évet kapott a bűnözőklán tagja

Baltás gyilkosság Nyírmihálydiban: Az ablakon át tört be az idős emberhez a 19 éves gyilkos. Egy baltával többször fejbe vágta áldozatát, majd ellopott tőle 150 ezer forintot és a kocsiját is, még az ajtót is rázárta, hogy senki se segíthessen az ekkor még életben lévő áldozaton.

Baltás gyilkosság Nyírmihálydiban

Forrás: tenyek.hu

Baltás gyilkos ököllel is ütlegelte a sértettet

Baltával, valamint ököllel ütlegelni kezdte a sértettet. Ez a támadás olyan lehengerlő erejű volt, hogy a sértett ugyan védekezett, de csakhamar eszméletét vesztette

– nyilatkozta a Tényeknek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség szóvivője, Borsodi-Buss Emese.

Elvitte a mentő

– ezt mondta az idős áldozat szomszédja, miután a még a lélegző férfit megtalálták egy vértócsában fekve. Hetekig küzdöttek az életéért, végül a kórházban halt meg. A rablógyilkos áldozata kocsijával menekült, de jogosítványa sem volt. Árokba hajtott, majd felgyújtotta az autót.