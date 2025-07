Mindig van lejjebb: dílert csinált a fiatalból a szabolcsi településen

A férfi és fiatalkorú társa házalókként járták a falvakat és értékesítették a kristályt. Elfogták a dílereket a szabolcsi rendőrök.

Terjesztés közben csaptak le a dílerekre Szabolcs-Szatmár-Beregben

Fotó: Shutterstock

A vádirat szerint a felnőttkorú vádlott 2024 nyarától fogyasztott és árusított is kristályt, kiskorúaknak és felnőtteknek is. Az egyik fiatal vásárlóját bevonta az értékesítésbe, 2024 őszétől Vásárosnaményban és a környező településeken együtt árulták az új pszichoaktív anyagot - tájékoztatott dr. Márton Anett Zsuzsanna, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség helyettes sajtószóvivője.

A felnőtt vádlott szerezte be a szert, majd a háza pincéjében elrejtette. Az ősz és a tél folyamán fiatalkorú társával legalább 10 személynek – köztük kiskorúaknak is – értékesítettek, a rendelt mennyiségtől függően határozták meg az árakat.

Rendőrkézen a dílerek

Arra is volt példa, hogy a falvakat járták gépjárművel, útközben a fiatalkorú kicsomagolta a „crack”-et, majd azokat eladták a fogyasztóknak. Egy ilyen körút alkalmával csaptak le rájuk a rendőrök, amikor 24 gramm port foglaltak le tőlük, de a rendőrség a felnőtt férfi lakásán is talált elrejtett kristályt. Az elfogáskor a felnőtt vádlott szervezetében kábítószer is volt.

Az ügyészség a letartóztatás alatt álló vádlottakat új pszichoaktív anyaggal visszaélés minősített esetével és kábítószer birtoklással vádolja, a felnőttel szemben az ügyészség mértékes indítványa 7 év börtönbüntetés, a fiatalkorúval szemben 3 év javítóintézeti nevelés. Emellett vagyonelkobzás, és a tetemes, több mint három millió forint bűnügyi költséget is nekik kell megfizetni.