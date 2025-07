Az önfeledt szórakozás így válhat (élet)veszélyessé

Kinek szabadság, kinek szünidő, ám kétségtelen a nyaralás, pihenés, fesztivál, buli, kikapcsolódás hónapjai ezek. Az önfeledt szórakozásnak is megvannak azonban a veszélyei.

Minden fesztivál kiváló alkalom a lazulásra

Fesztiválon, buliban senkit nem hagyjanak védtelenül!

– Nyáron a fiatalok lazábbak, a buliban, fesztiválon hajlamosak elveszíteni a mértéket az alkoholfogyasztásban is, amitől megváltozik a viselkedésük. Nemcsak agresszívebbé válhatnak, de megtörténik – és sajnos erre vármegyénkben is volt szomorú példa –, hogy a nagyon rossz állapotba került társukat egyszerűen magára hagyják, akit kirabolhatnak, bántalmazhatnak – mondta dr. Szendrei-Kökényesi Anikó rendőr alezredes. – Nagyon fontos, hogy senkit se hagyjanak védtelenül! – szól a tanács minden bulizónak, legyen az ifjú vagy idősebb. Az pedig alap, hogy aki ivott, az nem vezet, és a többiek sem ülnek be egy ittas sofőr mellé.

– Kell az önkontroll, valamennyit feltétlenül meg kell megőrizni a felelősségérzetből, az óvatosságból. Ez bizonyos esetekben akár életmentő is lehet – hangsúlyozta a rendőr alezredes, aki rámutatott a szülők és gyermek közötti jó kapcsolat fontosságára is. – Nagyon sokat számít, hogy a szülő tudja, hol, mikor és kivel van a csemetéje, aki – ha úgy hozza a helyzet – nyugodtan telefonáljon nekik, és kérje meg őket, hogy menjenek érte, és vigyék haza – tette hozzá a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője, aki szerint nagyon fontos, hogy a szülők beszéljenek a gyerekekre, fiatalokra leselkedő veszélyekről.

Otthon is legyen biztonságban a gyerek

S ez vonatkozik azokra is, akik a nyári szünetben sok időt töltenek otthon vagy a barátokkal.

– Amit legelőször meg kell tanítani a gyereknek: idegent soha ne engedjenek be a lakásba! Mindig legyenek elérhetőek, és a szülőt is bármikor hívhassa a gyerek. Az internet ezer veszélyt rejt, nem jó, ha az egész napot a gép előtt töltik. Tudniuk kell, hogy a közösségi oldalakra mit posztolhatnak ki, mi az, amit tilos megosztani. Ismeretleneknek a testi épségükre vagy az otthonuk értékeire vonatkozó információkat ne adjanak ki – hangsúlyozta dr. Szendrei-Kökényesi Anikó. – Ha nyaralni indul a család, nem kell megosztani az örömhírt a világhálón, elég lesz megosztani az élményeket azután, hogy hazaértek. Kifosztott otthonok az elrettentő példái annak, hogy a lakásbetörésre szakosodott bűnözők vadásznak az ilyen lehetőségekre.