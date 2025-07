Halálos motorosbaleset történt Piricsén. Mezőgazdasági vontatóval ütközött össze egy motorkerékpáros Piricsén, a Táncsics utcában. Az ütközés következtében a vontató kettészakadt; a nyírbátori hivatásos tűzoltók a motort és a vontató traktorját is áramtalanították. Információink szerint a motoros az ütközés következtében életét vesztette. A társhatóságok is a helyszínen vannak, teljes útlezárás mellett helyszínelnek a rendőrök.

Halálos motorosbaleset: szörnyethalt a motoros, aki mezőgazdasági vontatóval ütközött Szabolcsban

Forrás: Traffipax Nyírbátor és környéke Facebook csoport L.N.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelem közölte: "Mezőgazdasági vontatóval ütközött össze egy motorkerékpáros Piricsén, a Táncsics utcában, a Pilis utca közelében. Az ütközés következtében a vontató ketté szakadt. A nyírbátori hivatásos tűzoltók a motort és a vontató traktorját is áramtalanították. Az egység és a társhatóságok teljes útlezárás mellett végzik a helyszíni munkálatokat" – olvasható katasztrófavédelem oldalán.

FRISSÍTÉS 18.21:

– Csak egy hatalmas pukkanást hallottam, de ki sem mertem menni, mert lángolt a kapum. Nem akartam megégni. Aztán jöttek a rendőrök, mentők, tűzoltók, a helikopter ott szállt le a sarkon. Nézze meg, még most is remegek – mutatta a kezét az asszony, akinek a háza előtt történt a tragikus baleset. – Elég nagy itt a forgalom, kamionok, traktorok járnak erre, máskor is volt már baleset ebben a kereszteződésben, de nem ekkora – magyarázta az egyedül élő piricsei nő, és mélyet szippantott a cigarettájába. Láthatóan megviselték a történtek.

Az elhunyt motoros felesége a jármű roncsait simogatva zokogott az út szélén.A fiatal édesanya szerette volna halott kedvese bukósisakját magával vinni. A rendőrök készítettek róla néhány felvételt, megvizsgálták, majd átadták az özvegynek, aki a motor viszonylag épen maradt csomagtartójába pakolta a férfi levágott ruháit, majd a hozzátartozók autóba ültek és elhajtottak.