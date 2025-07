Ön tudja, mi okozza a nyári szén-monoxid-mérgezéseket? (podcast)

Még mindig hajlamosak vagyunk felkapni a fejünket, ha azt haljuk a tikkasztó hőségben, hogy valakinek az otthonában jelzett a szén-monoxid-érzékelő.

A katasztrófavédelem vármegyei szóvivője arról is beszélt szerkesztőségünkben, mit tegyünk, ha a szabadban ér minket a vihar

Fotó: Bozsó Katalin

– Sokan valóban a fűtési szezonhoz kötik a szén-monoxid-mérgezéses eseteket, holott sok háztartásban egész évben gázüzemű, fali vízmelegítővel, kazánnal állítják elő a meleg vizet, így a szén-monoxid-mérgezés veszélye egész évben, nyáron is fenyeget – erről is beszélgettünk Rutkai-Dér Viviennel. A katasztrófavédelem vármegyei szóvivője podcast-vendégünkként elmagyarázta az okot is.

Szén-monoxid-mérgezés és vihar – ezek is a hőség veszélyei

– A kémény huzathatása a nagy hőségben lecsökkenhet, így fokozott a veszélye annak, hogy visszaáramlik a szén-monoxid a lakótérbe. Légdugó alakulhat ki akkor, amikor a kémény külső része a nagy hőségben felforrósodik, míg az alsó, épületen belüli része hideg marad és az ott lévő levegő beszorulhat a kürtőbe. A füstgáz emiatt nem tud távozni, például akkor, amikor a vízmelegítőt használjuk. Ilyenkor az úgynevezett tökéletlen égés miatt szén-monoxid jön létre. A tűzoltó főhadnagy azt tanácsolja, nyáron is használjuk a szén-monoxid-érzékelőt és lehetőleg a nyílt égésterű vízmelegítők mellé helyezzük el a készüléket.

Ha nyár, akkor azt is megszokhattuk, hogy a hőségriasztásos napok után záporok, zivatarok, sajnos egyre gyakrabban pusztító viharok hűtik le a hőmérsékletet. A nyár azonban a szabadtéri rendezvények időszaka is, így bármikor megtörténhet, hogy akkor érkezik az orkán erejű szél, amikor koncerten, falu- vagy városnapon vagyunk. Hogyan vigyázhatunk a testi épségünkre, hol keressünk menedéket és mi tilos viharban, arról is kérdeztük Rutkai-Dér Vivient. Két fontos tanács, ne álljunk fa alá, és koncertre, szabadtéri buliba nem vigyünk esernyőt se!