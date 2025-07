Karambol Nyírtassnál! Teherautóval ütközött, gyerekek is utaztak az autóban!

Kedden egyik cikkünkben pedig arról írtunk, egyre gyakrabban történnek olyan ütközések, amelyben traktor, kombájn vagy más lassú jármű is érintett. Ezért érdemes mind a mezőgazdasági gép vezetőjének, mind a többi közlekedőnek odafigyelni, hogy elkerüljék a legtragikusabbat, a halálos baleset kialakulását.

Bordás Béla városgondnok felhívja a figyelmet arra, hogy számítani kell a gépjárművezetőknek, motorosoknak, kerékpárosoknak is a mezőgazdasági járművek felbukkanására, amelyek nemcsak hosszabb, hanem rövid távolságokon is közlekedhetnek. Nagyon sok esetben a főútvonalakat keresztezik, csak áthajtanak az egyik oldalból a másikba. Írásunkat itt olvashatja el.