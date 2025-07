Autótűz Vásárosnamény mellett – kigyulladt egy személygépkocsi motortere!

A közösségi médiában érdekes körülményekre is felhívták a figyelmet a motoros baleset kapcsán.

Szerdán sajnos nagyon sok baleset nehezítette meg a közlekedést vármegyénk útjain és Nyíregyházán is. Délután a Kosbor utcán történt motoros baleset.

Egy személygépkocsi és egy motorkerékpár ütközött össze, a motorost súlyos sérülésekkel szállították kórházba. Az eset több szemszögből is tartogatott meglepetéseket. Nagyon sokan természetesen a motorost hibáztatták, hogy száguldoznak össze-vissza, ész nélkül, de meglepő dolog is történt a helyszínen, amiről szintén beszámoltunk, ugyanis a Nyíregyházán Hallottam facebook csoportba tették közre.

Négy biciklis fiatal (12-14 év körüliek) a balesetnél helyszínelő rendőröknek a kis zsebpénzükből 1-1 üveg ásványvizet vettek, és odaadták a rendőröknek, akik meglepődtek ezen a nemes gesztuson. Megköszönték a fiúknak, a vizet elfogyasztották, ami valószínűleg rögtön vérré is vált ebben a hőségben! Nagyon sokan gratuláltak tiszta szívből a srácoknak és nem utolsó sorban a szüleiknek, akik ilyen figyelmességre nevelték, tanították őket! Szép gesztus volt, aranyosak voltatok srácok!

