Három gyerek maradt félárván Szabolcsban a motoros baleset után

Sziasztok. Én lennék az, aki a szerdai motoros baleset áldozata lett a Tesco és Spar között. Sajnos a hölgy, aki nekem jött, nem látott, és ezért nem adta meg az elsőbbséget. Nem mentem gyorsan, ezt a helyszínelés és a szemtanúk is bizonyítják. És lehet, ez volt a baj ezek szerint. Nem kell minden motorost elítélni, hogy mennek mint az állat. Egyben vagyok. Hosszú felépülés lesz, de lehetett volna rosszabb is. Köszönöm a segítségét azoknak, akik azonnal megálltak, és odajöttek segíteni. Köszönöm a mentősöknek is. Vigyázzatok, figyeljetek egymásra!