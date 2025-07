Még a pénzügyőrök is leültek attól, amit rejtett a konténer (fotók)

Több mint 160 millió forint kárt okozó hamis ruhák, Elfbar, gyógyszerek és egy sikertelen menekülési kísérlet. Nem éppen hétköznapi módon végződött a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatósága pénzügyőreinek egyik ellenőrzése.

Fullon volt a konténer hamis áruval, gyógszerekkel. Eljárást indított a NAV.

Forrás: NAV

A pénzügyőrök Nyíregyházán tartottak közterület-ellenőrzéseket, amikor felfigyeltek egy férfira, aki egy nyitott konténerbe pakolt. A konténer elején márkásnak tűnő cipők, ruhák és táskák sorakoztak, de a férfi úgy tett, mintha semmi rejtegetni valója nem lenne. Arra a kérdésre is, hogy tart-e jövedéki terméket, nemmel válaszolt.

Az 51 éves férfi egyre idegesebbnek tűnt, és tekintetével a menekülési lehetőséget kereste – majd megpróbált elfutni.

A pénzügyőrök gyorsan közbeléptek, megakadályozták a szökést, bilincs került a férfi csuklójára, és alaposan átvizsgálták a konténert.

Eljárást indított a NAV

A pénzügyőrök 1590 darab különféle ízesítésű elektronikus dohányterméket (Elfbar, Poco bar stb.), valamint 1169 doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelyek értéke közel hatmillió forint.

A konténerből emellett 11 215 darab hamis ruha, cipő, táska és parfüm is előkerült, amelyek csaknem 160 millió forint kárt okoztak a jogtulajdonosoknak.

És ezzel még nem volt vége! Az egyenruhások csaknem 500 darab Kamagra-készítményt is találtak, ezért értesítették a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Rendőrkapitányság munkatársait. Az ismeretlen eredetű gyógyszereket a rendőrség lefoglalta.

A NAV jövedéki törvénysértés, költségvetési csalás és iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény miatt indított eljárást. A tiltott dohánytermékek és a hamis áruk egytől egyig a bűnjelraktárba kerültek.

Elektronikus dohánytermékek, parfümök, hamis ruha. Ezekkel volt tele a konténer

Forrás: NAV

A Bevetési Igazgatóság pénzügyőrei továbbra is minden eszközzel fellépnek a feketepiaci szereplők ellen – ezúttal pedig egyetlen konténerből három bűncselekmény is kibomlott: hamis ruhák, tiltott és illegális dohánytermékek, veszélyes gyógyszerek - számolt be a NAV.

Fontos tudni: a Kamagra forgalmazása és birtoklása Magyarországon illegális. Az ismeretlen eredetű, interneten vagy piacokon kínált gyógyszerkészítmények nemcsak jogsértők, de komoly egészségügyi kockázatot is jelentenek. Gyógyszerkészítményt kizárólag legális forrásból szabad vásárolni.

