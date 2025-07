Azt hitte, hogy vak a trafibox – 117-tel szaladt bele a felvételbe

– Országosan már több mint 300 ilyen eszköz áll az utak mentén és végez sebességellenőrzését.

A készülék beállításától függően a dobozban elhelyezett sebességmérő 100 és 150 méter között képes észlelni a járművet, és mérni a sebességet.

A megbízott osztályvezető elárulta, trafibox telepítése jelenleg folyamatban van a Mátészalkai Rendőrkapitányság területén található Vállaj településen.

– Az önkormányzat részéről a rendőrséggel együttműködve a helyszín kiválasztása megtörtént, az eszközt megrendelték, az állványzat kivitelezése is megtörtént. A boksz használatbavétele hamarosan megtörténik – jegyezte meg Morvai Szabolcs, aki elmondta: Nyíregyházán is van már újabb kijelölt helyszín az újonnan épült nagykörút részén, s remélhetőleg a közeljövőben ott is felállítják a berendezést. A trafiboxok legfőbb eredményessége a visszatartó erőben rejlik, amely a területi lefedettség bővülésével tovább növelhető.