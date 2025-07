Rendőrség 1 órája

Zöld utat a határon – indul a „Greenlight” projekt

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság delegációja 2025.07.15-én 5 fővel részt vett a romániai Máramarosszigeten az Interreg VI-A NEXT Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna Program keretében megvalósuló “Greenlight” for border crossing points című, HUSKROUA/23/RI/3.2/069 számú projekt” 1. workshop rendezvényén.

Forrás: police.hu

A projekt fő célkitűzése a határbiztonság megerősítése a román, magyar és ukrán határrendészeti szervek együttműködésével az Interreg VI program keretén belül, összhangban a 3.2/RI célkitűzéssel a biztonságosabb Európáért. Az operatív együttműködés fokozására és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosít a hatékony határigazgatás érdekében. A workshopon a résztvevők meghatározták az elkészítésre kerülő „Együttműködési terv” és „Jó gyakorlat útmutató” alapjait, az együttműködés fejlesztésének főbb területeit - írta a rendőrség. A projekt végrehajtás kezdő dátuma: 2025.01.01, befejező dátuma: 2026.12.31. A projekt teljes költségvetése 2 096 173,80 EUR, melyből 1 886 556,42 EUR az EU hozzájárulása.

