2 órája
Baleset bénítja a 4-es főutat – robbanásveszély áll fenn a kifolyt üzemanyag miatt (fotók)
Baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták. Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton.
Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton: összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi a 4-es főút 266-os kilométerénél, Nyíregyháza közelében, az M3-as sztráda mellett. Az autóban hárman utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a hybrid járművet. A helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset miatt egy időre a Nyíregyháza felé vezető mindkét sávot lezárták – írta a katasztrófavédelem.
Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton: a baleset miatt mindkét sávot lezárták
Bordás Béla nyíregyházi városgondnok portálunknak a helyszínről elmondta: hétfő délelőtt 10 óra körül a 4-es számú főútvonal M3-as autópálya lehajtójánál egy személygépkocsi és egy motorkerékpáros ütközött.
- A motorkerékpáros Császárszállás felől Nyíregyháza felé tartott a főútvonal szélső forgalmi sávjában, mikor a szemből érkező személygépjármű nem adta meg az egyenesen haladó motorkerékpárnak az elsőbbséget, balra nagy ívben elkezdett kanyarodni, és összeütköztek. A baleset következtében a motoros megsérült, a kiérkező mentők ellátás után kórházba szállították – részletezte a városgondnok, és hozzátette: a tűzoltók áramtalanították a járműveket, illetve megszüntették a tűz és robbanásveszélyt, mert a motorkerékpárból folyt a benzin. A rendőrség a főútvonal forgalmi sávját lezárta a helyszínelés idejére, jelen pillanatban már váltakozó irányba halad a forgalom. Vizsgálják a baleset okát és körülményeit, mindkét érintett külföldi állampolgár. Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, a válaszukkal frissítjük a cikkünket.
Motor és személygépkocsi ütközött a 4-es főútonFotók: Bordás Béla
Fotók: Bordás Béla
