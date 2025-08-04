augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

26°
+39
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Baleset bénítja a 4-es főutat – robbanásveszély áll fenn a kifolyt üzemanyag miatt (fotók)

Címkék#Nyíregyháza#baleset#motorkerékpár#robbanásveszély#személyautó

Baleset miatt az utat teljes szélességében lezárták. Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton.

Szon.hu

Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton: összeütközött egy motorkerékpár és egy személykocsi a 4-es főút 266-os kilométerénél, Nyíregyháza közelében, az M3-as sztráda mellett. Az autóban hárman utaztak, a nyíregyházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a hybrid járművet. A helyszínre mentőt is riasztottak. A baleset miatt egy időre a Nyíregyháza felé vezető mindkét sávot lezárták írta a katasztrófavédelem.

Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton
Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton
Fotók: Bordás Béla

Motor és személyautó ütközött a 4-es főúton: a baleset miatt mindkét sávot lezárták

Bordás Béla nyíregyházi városgondnok portálunknak a helyszínről elmondta: hétfő délelőtt 10 óra körül a 4-es számú főútvonal M3-as autópálya lehajtójánál egy személygépkocsi és egy motorkerékpáros ütközött.

- A motorkerékpáros Császárszállás felől Nyíregyháza felé tartott a főútvonal szélső forgalmi sávjában, mikor a szemből érkező személygépjármű nem adta meg az egyenesen haladó motorkerékpárnak az elsőbbséget, balra nagy ívben elkezdett kanyarodni, és összeütköztek. A baleset következtében a motoros megsérült, a kiérkező mentők ellátás után kórházba szállították – részletezte a városgondnok, és hozzátette: a tűzoltók áramtalanították a járműveket, illetve megszüntették a tűz és robbanásveszélyt, mert a motorkerékpárból folyt a benzin. A rendőrség a főútvonal forgalmi sávját lezárta a helyszínelés idejére, jelen pillanatban már váltakozó irányba halad a forgalom. Vizsgálják a baleset okát és körülményeit, mindkét érintett külföldi állampolgár. Az ügyben megkerestük az Országos Mentőszolgálatot, a válaszukkal frissítjük a cikkünket.

Motor és személygépkocsi ütközött a 4-es főúton

Fotók: Bordás Béla

Fotók: Bordás Béla

Ajánljuk még:

Baleset a nagykállói felüljárón

Tetejére borult egy személyautó a 4911-es út 9-es és 10-es kilométere közötti szakaszán, Nagykállónál.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Más országban nem minden megengedett, amit itthon természetesnek veszünk

Egészen furcsa szabályok be nem tartásáért büntethetnek meg az Európai Unió néhány tagállamában.

Már csak alig több mint három hét van hátra a nyárból, sokaknak azonban még hátra van a külföldi kikapcsolódás. Népszerű úti cél ilyenkor például Görögország, Spanyolország vagy Olaszország. Ezekben az államokban azonban nem csak a közlekedési kultúra más, számunkra egészen furcsa szabályokhoz is igazodni kell. Emellett a hazánktól eltérő sebességhatárokkal is érdemes tisztában lenni.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Nyíregyházán, a "Gangesz" folyóhoz riasztották a tűzoltókat

Több méter mély árokba zuhant bele egy idős nő Nyíregyházán szombaton, arra járók hallották meg, ahogy segítségért kiáltott. Azonnal hívták a tűzoltókat és a mentőket is, akik a rendőrökkel együtt kihúzták a nyugdíjast, majd kórházba vitték.

A folytatás ide kattintva érhető el cikkünkben.

Baleset

A dosszié további cikkei
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu