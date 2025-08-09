augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

30°
+26
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

50 perce

9 ember, köztük egy gyermek is megsérült a szörnyű buszbalesetben!

Címkék#gyermek#áramtalanít#jármű#buszbaleset

Súlyos baleset történt a 24-es főúton Mátrafürednél. A buszbalesetet egy túl gyorsan hajtó autó okozhatta 8-as kilométerénél - írta a heol.hu.

Szon.hu
9 ember, köztük egy gyermek is megsérült a szörnyű buszbalesetben!

Forrás: heol.hu

Szerda délelőtt egy buszbaleset állította meg az autósokat a 24-es főúton. A buszbalesethez mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek, a járműveket áramtalanították. Mint Vámosi Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset során kilenc személy szenvedett sérülést Mátrafürednél. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, ami a szakaszon közlekedő autóbuszok közlekedésében is fennakadást okoz. A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedése akadozhat.

Hogy ki hibázhatott? Kiderül ez is a heol.hu cikkéből!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu