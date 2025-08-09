9 ember, köztük egy gyermek is megsérült a szörnyű buszbalesetben!

Szerda délelőtt egy buszbaleset állította meg az autósokat a 24-es főúton. A buszbalesethez mentők, tűzoltók és rendőrök is érkeztek, a járműveket áramtalanították. Mint Vámosi Boglárkától, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferensétől megtudtuk, a baleset során kilenc személy szenvedett sérülést Mátrafürednél. Az érintett útszakaszt teljesen lezárták, ami a szakaszon közlekedő autóbuszok közlekedésében is fennakadást okoz. A Volán közlése szerint az érintett járatok várakoznak, a délelőtti órákban a 1015-ös, 1044-es, 3655-ös és 3656-os járatok közlekedése akadozhat.

Hogy ki hibázhatott? Kiderül ez is a heol.hu cikkéből!