Amíg távol voltak, valaki ezt művelte a vasmegyeri otthonukban!

Egy vasmegyeri lakóház tulajdonosa tett bejelentést a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Kemecsei Rendőrőrsén augusztus 12-én. Elmondta, hogy az elmúlt hónapban nem tartózkodtak az ingatlanban, és távollétükben ismeretlen tettes elvitt műszaki és háztartási cikkeket, szerszámokat. A kemecsei rendőrök adatot gyűjtöttek, és rövid időn belül felmerült a gyanú, hogy a bűncselekményt egy helybeli lakos követhette el.

Kutatást végeztek a 38 éves vasmegyeri K. L. lakóhelyén, és az udvaron lévő aknában megtalálták az ingatlanból ellopott használati tárgyak egy részét. A rendőrök nyomára bukkantak annak a nagy méretű tévének is, amit a gyanúsított az egyik szomszéd segítségével szállított el, miután meggyőzte őt arról, hogy megvette a tulajdonostól. A lopás után azonnal a sajátjaként értékesítette a televíziót, de a rendőrök azt is lefoglalták, és visszaadták a tulajdonosnak.

A kemecsei nyomozók lopás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki K. L.-t, és őrizetbe vették. A férfi beismerte a bűncselekményt.