augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

34°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőrség

1 órája

Amíg távol voltak, valaki ezt művelte a vasmegyeri otthonukban!

Címkék#gyanú#bűncselekmény#Nyíregyházi Rendőrkapitányság

A kemecsei rendőrök egy nap alatt felderítették a lopást.

Szon.hu

Egy vasmegyeri lakóház tulajdonosa tett bejelentést a Nyíregyházi Rendőrkapitányság Kemecsei Rendőrőrsén augusztus 12-én. Elmondta, hogy az elmúlt hónapban nem tartózkodtak az ingatlanban, és távollétükben ismeretlen tettes elvitt műszaki és háztartási cikkeket, szerszámokat. A kemecsei rendőrök adatot gyűjtöttek, és rövid időn belül felmerült a gyanú, hogy a bűncselekményt egy helybeli lakos követhette el. 

 

Kutatást végeztek a 38 éves vasmegyeri K. L. lakóhelyén, és az udvaron lévő aknában megtalálták az ingatlanból ellopott használati tárgyak egy részét. A rendőrök nyomára bukkantak annak a nagy méretű tévének is, amit a gyanúsított az egyik szomszéd segítségével szállított el, miután meggyőzte őt arról, hogy megvette a tulajdonostól. A lopás után azonnal a sajátjaként értékesítette a televíziót, de a rendőrök azt is lefoglalták, és visszaadták a tulajdonosnak.

 

A kemecsei nyomozók lopás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki K. L.-t, és őrizetbe vették. A férfi beismerte a bűncselekményt.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu