Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban – A helyszínre mentőhelikopter is érkezett
Egy kisbusz csapódott az árokba. A baleset helyszínén félpályán halad a forgalom.
A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a jármű egyik utasát. Árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt félpályán lezárták – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
Fotósunk a helyszínre tart.
