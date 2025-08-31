Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban – A helyszínre mentőhelikopter is érkezett

A tűzoltók feszítővágóval szabadították ki a jármű egyik utasát. Árokba csapódott egy kisbusz Tiszavasvári és Tiszadob között, a 3631-es út 10-es kilométerszelvényénél. A jármű két utasnak egyike beszorult, a hajdúnánási hivatásos tűzoltók a busz megtámasztását és rögzítését követően feszítővágóval szabadították ki. A balesethez mentőhelikopter is érkezett, az érintett útszakaszt félpályán lezárták – olvasható a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Árokba csapódott egy kisbusz Szabolcsban

Forrás: MW- Archív

Fotósunk a helyszínre tart.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Szon.hu Google News oldalán is!

Ajánljuk még:

Az idei év 34. hete annyi balesetet és tragédiát hozott, ami szinte példa nélküli a közlekedésben. Fekete hét Szabolcs vármegyében: 28 személyi sérüléses balesetben négyen meghaltak, 25-en megsérültek.